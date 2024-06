Mercoledì 12 Giugno 2024, 04:20

Ci vorrà tempo per farci l’abitudine. E non c’entrano il clima rigido e il cielo plumbeo di Bruxelles e Strasburgo. Sindaci e governatori, consiglieri regionali e assessori. Farà un certo effetto, dibattere e scontrarsi sulle armi a Kiev, le sanzioni a Putin, le auto elettriche cinesi, i vaccini e le manovre della grande finanza, per chi è abituato a spremere le meningi sul traffico in città, gli argini dei fiumi da puntellare, l’edilizia popolare e i furti in metro. Dovrà prendere le misure il grande partito degli amministratori - trasversale ed ecumenico come nessun altro - pronto a sbarcare in forze nella capitale europea dopo le urne di domenica.

LE TENSIONI

Antonio Decaro e Giorgio Gori, Letizia Moratti e Ignazio Marino, Nicola Zingaretti, Dario Nardella e Alessandro Ciriani. Entrano in massa le fasce tricolori nell’emiciclo che conta, passeggiano a testa alta per il boom di schede che hanno portato in dote ai leader, sempre più a corto di volti forti da schierare. È un partito a sé, che è balzato agli onori delle cronache nel day-after del voto. Per uno scontro durissimo, ad esempio, fra il governo e il Comune di Roma sulla surreale catena di errori che ha circondato la conta delle schede per le Europee ammassate nella Fiera di Roma, fra ritardi, errori di calcoli, voti e votanti che non coincidono. Finita al centro ieri di uno scambio al vetriolo fra Guido Crosetto e il Campidoglio. L’Italia «è l’unica nazione in Europa che non ha ancora concluso le operazioni di spoglio per le elezioni europee e che quindi non ha ancora individuato il numero di parlamentari eletti per ogni forza politica», è la premessa del ministro della Difesa via twitter. Poi l’affondo contro l’amministrazione dem guidata da Roberto Gualtieri e il sistema del conteggio andato in tilt: «Non avremo i risultati definitivi per colpa della disorganizzazione di un comune. Una cosa vergognosa ed impossibile da spiegare al mondo». Pronta la replica, al vetriolo anche questa: «Lo spoglio è completato, il ministro si informi», tuonano da Palazzo Senatorio. Fatto sta che sono ben 78 le sezioni romane ancora in bilico e la nebbia potrebbe non diradarsi prima di venerdì. Scaramucce e tensioni isolate. Perché per il resto, alla schiera di sindaci e governatori i capi-partito devono fare una statua, a giudicare dal responso europeo. Togli loro dalla conta dei consensi incassati dalle forze politiche in questa tornata europea e sparisce il grosso delle preferenze che hanno deciso la classifica finale.

LA RIBALTA

Governare stanca, amministrare un po’ meno. E dunque eccoli qui, recordman e recordwomen di voti dalla città e dalla provincia al grande palcoscenico Ue. Operazioni riuscite, altre meno. Tra le prime, tante portano il marchio Pd. La spiega così Nardella, sindaco di Firenze e campione di preferenze dem nel centro Italia: il 24 per cento, bottino insperato alla vigilia da Elly Schlein, si deve «all’autorevolezza dei candidati dei territori, i sindaci anzitutto».La matematica sembra confermare. È già un caso di scuola Decaro, sindaco di Bari dalla polvere delle polemiche giudiziarie agli altari di Bruxelles, mezzo milione di voti e un futuro tutto da scrivere. Chissà, magari come governatore della Puglia, pronto a battere il cinque con l’amico Michele Emiliano. E ha di che sorridere anche Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia-Romagna, già capo della minoranza riformista ora in lizza per un posto da capodelegazione. Senza dimenticare Zingaretti: pienone di voti anche per lui, l’ex numero uno della Pisana, nell’Italia centrale. I sindaci pure si sono fatti valere. Vannacci avrà fatto il botto nella Penisola, ma senza Anna Maria-Cisint, sindaca-sceriffa di Monfalcone che mal sopporta le moschee, la Lega avrebbe faticato assai nel Nord-Est. È la riscossa dei territori, di chi il consenso oltre a cavalcarlo lo amministra e lo tiene al riparo dalle montagne russe dell’opinione pubblica, che oggi ti esalta, domani ti condanna.