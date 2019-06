Militari, Tricarico: dal governo ideologia d'accatto che fa danni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non sono andato alla parata militare del 2 giugno perché io e miei colleghi vogliamo attrarre l'attenzione dell'opinione pubblica sulle questioni di Difesa e sui suoi problemi per i quali questo governo con la sua disattenzione, dilettantismo e segnatura ideologica d'accatto, come le dichiarazioni di Roberto Fico hanno testimoniato, sta provocando danni, temo in parte irreversibili, dello strumento militare italiano». Così il generale Dino Tricarico, ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, torna sulla scelta di non partecipare alla parata militare del 2 giugno. E assicura (similmente ad altri generali) che non è affatto legata affatto al «taglio della pensione», bensì all'importanza di catalizzare l'attenzione sulle questioni militari che sembrano passate in secondo piano.«Sono consapevole - insiste Tricarico - che in questo momento sono strumentalizzato a fini di lotta politica, consapevole anche che debbo prestare attenzione a non essere colpito dagli 'stracci che volanò tra le due componenti politiche di governo, tuttavia il gioco vale la candela se tutto ciò serve a portare l'attenzione dell'opinione pubblica sui gravi problemi della Difesa che a mio parere deve essere governata con maggiore professionalità e meno ideologia».Del 2 giugno è tornata a parlare anche Mara Carfagna. «Ci auguriamo che per tutti, e in particolare per i giovani, sia stata un'occasione di riflessione sulla gratitudine che dobbiamo a tutte le Forze dell'Ordine e alle Forze Armate che rappresentano lo Stato, la legge, la giustizia - dice la vicepresidente forzista della Camera. - Dobbiamo rispettare le loro divise, il loro lavoro, il loro sacrificio. Rischiano la vita per proteggere gli italiani e l'Italia. Per loro è più di un lavoro, è una missione. Siamo sempre grati a tutte le nostre Forze dell' Ordine, ai nostri militari che in Italia e all'estero si spendono con eroismo per onorare la nostra Patria e la nostra bandiera».