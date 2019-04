25 aprile, Di Maio attacca Salvini: chi non lo festeggia divide il Paese

Anche il 25 aprile è terreno di scontro tra gli alleati di governo Matteo Salvini e Luigi Di Maio. «Chi non lo festeggia divide il Paese», è l'attacco del vicepremier grillino al collega leghista che ha scelto di passare la Festa di Liberazione a Corleone, in Sicilia, inaugurando la nuova sede del commissariato di polizia. «La scelta di stare a Corleone per la festa della Liberazione è assolutamente in sintonia con chi rischia la vita indossando la divisa per liberare il paese dall'occupazione della mafia», replica il ministro dell'Interno.

Contro Salvini interviene anche il presidente della Camera Roberto Fico: «Ognuno decide ciò che fa delle sue giornate. Non ho niente da rispondere. Dico solo che la lotta alla mafia si fa ogni giorno. Il 25 aprile si festeggia il 25 aprile». «Devono festeggiare tutti, ognuno fa come vuole. Quelli del 25 aprile sono principi, valori costituzionali che non vanno mai messi in discussione».

«Divide chi non vuole festeggiarlo. Noi non vogliamo essere divisivi, il 25 aprile deve essere una giornata di unione», risponde Di Maio ai cronisti che, a margine della cerimonia per il 25 Aprile nella sinagoga romana di via Balbo, gli chiedevano un commento sul governo diviso alle cerimonie per l'anniversario della Liberazione. «È quindi una giornata in cui al di là dei colori politici - aggiunge - non solo si festeggia ma si lavora per far sì che chi ci ha consentito di arrivare fin qui, i nostri nonni, siano onorati e sia onorato con il lavoro il lavoro di un governo che deve realizzare ancora tante cose deve attuare tanti diritti sociali».

«Pensate che stia facendo un picnic qui o una scampagnata? - è la replica del leghista -. Qualunque cosa avessi fatto io oggi avrebbero fatto polemica». «Vorrei che questo 25 aprile fosse la giornata della memoria, dell'unione, del rispetto e della pacificazione nel nome dell'Italia che verrà».

«Voglio liberare l'Italia da tutti gli estremismi di destra, di sinistra, islamici: da tutti. Gli estremismi non vanno mai bene. Voglio tranquillizzare non torneranno né comunismo, né fascismo, né nazismo», dice il vice premier Matteo Salvini a Corleone. A un cronista tedesco che gli chiede se ritiene l'Olocausto il più grande crimine risponde: «Ma che domanda è... certo che sì».

«Stamattina mi sono alzato con quattro striscioni che inneggiano alla mia morte. Ma non sono qui a piangere e a frignare. Anzi, fossi nello spirito dei partigiani, prenderebbero a schiaffoni quei 4 deficienti», dice poi, parlando dello striscione esposto ieri a Milano inneggiante a Benito Mussolini dagli ultras della Lazio.

Ultimo aggiornamento: 12:39

