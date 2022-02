Winx 18 anni di successi e un sogno: un vero film con Helen Mirren

Bloom, Stella, Flora, Tecna, Musa, Aisha e Roxy: le fatine che studiano formule e incantesimi al college Alfea situato nel magico mondo di Magix, hanno appena compiuto 18 anni. Fenomeno globale in 150 Paesi con otto serie, 4 film, due serie animati targate Netflix e una in carne e ossa, sono le creature di Iginio Straffi, fondatore della casa di produzione Rianbow. Che ha un sogno: un lungometraggio con un cameo di Helen Mirren. Come ha raccontato alla nostra Ilaria Ravarino, su Moltodonna di gennaio, e come racconta ora a noi in questo Zoom del Messaggero.