Green pass e viaggi low cost: le mete dell’estate 2022. Biglietti gratuiti per viaggiare in Europa

Tra Green pass e nuove regole è tempo di tornare a viaggiare. Prima di partire però è bene verificare quali siano i documenti necessari e se il Paese di destinazione richieda o meno l’esito negativo di un tampone. La ricerca del volo low cost rimane un evergreen mentre per i giovani europei arrivano 70 mila biglietti gratuiti per viaggiare gratis in treno in tutta Europa. Ne parliamo con Mauro Evangelisti, giornalista del Messaggero, con i travel blogger Sara e Lorenzo e con Silvia Festa, business manager di Eurail.