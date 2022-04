Ucraina: Marina scappa da Odessa, Tamara pensa che la guerra è ancora lunga

Che voce e che volto hanno le migliaia di profughi ucraini arrivati in Italia? Marina Kharitonova ha 37 anni, è scappata da Odessa con i suoi figli di 7 e un anno e mezzo. Ha studiato giornalismo a Kiev. L'ultimo giorno bello prima dello scoppio della guerra è stata la grigliata sul mare a Odessa, organizzata per il suo compleanno. Ora vive a Viterbo. Larysa, la suocera di Marina, fa la badante a Viterbo. Ha assistito fino alla morte la mamma di Massimo. Massimo e le sue sorelle, quando è scoppiata la guerra hanno deciso di aiutare Larysa e hanno offerto a Marina e i suoi bimbi di stare nella casa della loro mamma. Tamara rimane in Ucraina, continua a fare la volontaria e a trasportare gli aiuti al fronte. Porta cibo ma anche biancheria, sapone, farmaci ai soldati ucraini. Pensa che ora è importante seminare, raccogliere il grano, lavorare i campi per sottrarli ai russi. "Ci aspettano giorni molto duri", dice quando sono passati 50 giorni dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. La puntata è scritta e condotta da Stefania Piras.