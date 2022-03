Ucraina, voci da Odessa Mykolaiv e Kharkiv: la resistenza contro i russi

In questa puntata di Zoom Stefania Piras parla ancora di Ucraina: è il 20° giorno di guerra, da quando il 24 febbraio scorso i russi hanno invaso l'Ucraina con carri armati e bombardamenti. Ora puntano alle città, rapiscono i sindaci delle località che occupano. A nord-est Kharkiv è sotto le bombe da due settimane: Cristiano Tinazzi, giornalista di guerra, racconta che le famiglie vivono paralizzate dal terrore. Ugo Poletti parla a Mauro Evangelisti e gli presenta due fotografie del Teatro dell'Opera di Odessa, apparentemente uguali: entrambi mostrano le barricate difensive in città: solo che una foto è scattata nel 1941. Quali differenze ci sono? In mezzo ci sono 80 anni di storia. Odessa, importante sbocco sul Mar nero, si salva se Mykolaiv, la città poco più a nord resiste e riesce a fermare l'avanzata dei russi. Lì c'è Salvatore Barone. Giovanna Di Benedetto di Save the children, invece, ci dice cosa succede ai bambini che sono scappati dalla guerra.

Qui la puntata precedente >>> Ucraina, la storia di Tamara e i civili che vogliono combattere

Le donne nell'esercito ucraino: «Quando Dio viene a prenderci, gli stringeremo la mano»