Bonus psicologo, perché si sta parlando di salute mentale e di camminare

Take a walk for your mental health, camminare per tutelare la propria salute mentale. Uscire di casa e camminare, anche senza una meta precisa. Il primo video di questa challenge lanciato su TikTok in cui si vedono "camminate forzate" è stato visualizzato da più di 8 milioni di persone. Si vede una ragazza che esce di casa e cammina in modo rabbioso, con movimenti meccanici. Camminare non risolve e non cura le difficoltà. Sono esplose a causa del Covid: c'è più ansia, apatia, depressione. Lo chiamano languishing. Ma camminare forse può essere un primo passo per diventare più consapevoli. In questa puntata del podcast Zoom Stefania Piras parla di bonus psicologo e di salute mentale con Alberto Siracusano, professore di psichiatria a Tor Vergata (Roma). Si parla di malinconia, di sfide, di chi ha deciso di percorrere, o lo ha già fatto, il cammino di Santiago. C'è la storia e il significato che attribuiamo a quei passi che mettiamo in fila, con la voce di Cristiano Sala.

