Bonus psicologo 2022, un aiuto fino a 600 euro: come funziona e chi può richiederlo

Arriva il bonus psicologo, un provvedimento indirizzato al benessere mentale per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, aumentate durante la pandemia. Come funziona e chi potrà richiederlo? I redditi più bassi potranno contare fino a 600 euro all'anno per chiedere aiuto a uno specialista: in tutto ci sono 10 milioni di euro per il 2022, a cui se ne aggiungono altri 10 per il reclutamento di professionisti nelle cure contro le sofferenze psichiche. Per chiedere il sostegno occorrerà presentare l'Isee e il tetto viene fissato a 50 mila euro.