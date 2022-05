Azovstal: l'acciaieria di Mariupol assediata dai russi e il battaglione Azov

Dopo 82 giorni oltre 2mila soldati ucraini sono usciti dall'Azovstal. I sotterranei del mega impianto siderurgico di Mariupol hanno ospitato migliaia di civili, e combattenti ora in mano alle truppe russe. Stefania Piras ne parla con lo storico Marcello Flores che fa parte anche del comitato direttivo di Memorial Italia (Memorial è la più importante organizzazione russa per la difesa dei diritti umani che ora è stata messa fuori legge in Russia). Entriamo virtualmente nell'Azovstal: Marcello Flores spiega cos'è, cosa rappresenta, com'è fatta. Ci parla di cos'è un assedio: quali sono i precedenti storici più rilevanti. Ci racconta, infine, come nasce il battaglione Azov.