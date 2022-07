Volo cancellato o in ritardo, che faccio? E se sono positivo al Covid prima di partire?

Cosa fare quando il volo è cancellato o in ritardo? Si può chiedere il rimborso e la compensazione dei disagi. Ma come si formalizza un reclamo? Quest'anno per chi viaggia c'è l'incognita scioperi anche ad agosto, e poi c'è sempre il virus che provoca il Covid. Cosa fare se non posso più partire perché sono risultato positivo? Dovrò rinunciare alla vacanza ma cosa succede se abbiamo prenotato un soggiorno e abbiamo già versato una caparra? Stefania Piras del Messaggero ne parla con Simone Vellani di SOS Turista, lo sportello di Federconsumatori.