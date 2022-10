Ucraina: Putin, le bombe sulle città e chi sta lavorando alla pace

L'attacco missilistico russo su 10 città ucraine è il più grande bombardamento contro i civili dall'inizio dell'invasione del 24 febbraio. E' stata colpita la capitale Kiev, sono state prese di mira le linee elettriche. E' l'ennesimo crimine di guerra, spiega lo storico Marcello Flores, membro del direttivo di Memorial Italia (l'ong russa Memorial è stata insignita del Nobel per la pace 2022). Quali sono le nuove strategie adottate da Putin? Terrorizzare e piegare la popolazione ucraina, assecondare i falchi e dividere i Paesi occidentali. C'è ancora un Occidente prigioniero come scriveva Milan Kundera? In Russia intanto c'è un cambio della guardia a livello militare: è arrivato Sergei Surovikin, conosciuto come il generale Armageddon. E infine che ruolo ha la Cina (il 16 ottobre si apre il XX congresso del partito comunista cinese) in questo momento? Ne parla Mauro Evangelisti, giornalista della redazione Interni-Esteri del Messaggero, in questa puntata di Zoom condotta da Stefania Piras.