Ucraina in guerra, la minaccia delle armi tattiche nucleari e il coinvolgimento di Israele

I russi ora puntano sui droni kamikaze di fabbricazione iraniana per colpire le città dell'Ucraina: i danni ci sono, il 30% delle centrali elettriche risulta fuori uso. Ora anche Israele vuole inviare armi e aiuti all'Ucraina. Ne parla il generale Giorgio Battisti, membro del Comitato atlantico. La Russia minaccia il ricorso alle armi tattiche nucleari. La Russia ha attaccato l'Ucraina ma si dichiara attaccata: ecco come Putin tiene alta la tensione. Il nucleare è sinonimo di distruzione totale: atterrisce che compaia di nuovo nelle dichiarazioni pubbliche di Putin e dei suoi funzionari. Ne parla il fisico Francesco Forti che è anche segretario dell'Unione Scienziati per il disarmo.