Tracce, i dettagli che risolvono un caso

Ogni azione porta a una conseguenza e non c'è nulla che non si possa ricostruire. Che sia un efferato omicidio o una brutale aggressione, la scena di un crimine ha sempre molto da raccontare per chi sa leggerla ed ha anche gli strumenti per farlo. Negli anni le evoluzioni delle forze dell'ordine hanno portato ad "affinare" gli strumenti di ricerca ed analisi e così quelle tracce - frammenti di impronte o Dna - si possono leggere con maggiore precisione. Si può arrivare a quello che gli investigatori chiamano "match" e risalire al colpevole. Con questa serie di podcast i protagonisti saranno loro: le tracce per l'appunto e i racconti di chi le ha trovate, sapute leggere ed analizzare. Un viaggio alla scoperta dei grandi casi ma anche di quelli apparentemente secondari. Perché se c'è una vittima a questa bisogna dare giustizia. Con i racconti di chi sui quei casi ha lavorato, che svelerà quanto i "dettagli" siano poi quelli capaci di fare sempre la differenza.