Vaccini, verso terza e quarta dose. Il Covid torna a far paura in Europa ma arriva la pillola Merck. Con Matteo Bassetti e Andrea Grignolio

Il Covid torna a far paura in Europa. In Germania il ministro della Salute ha parlato di “pandemia dei non vaccinati”. In Italia, anche se con numeri più bassi grazie a controlli e vaccini, aumentano ancora i casi (+16,6%). Si accelera sulla terza dose mentre in Usa viene consigliata già una quarta iniezione agli immunocompromessi. Fondamentale l'immunizzazione dei bambini. Ne parliamo con Mauro Evangelisti del Messaggero, la giornalista Anca A. Mihai, Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova e Andrea Grignolio del CNR-Ethics che insegna Storia della medicina e Bioetica presso l'Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano.