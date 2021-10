Tarantino, Angelina Jolie, Tim Burton e le icone romane di Verdone, Proietti e Vitti: è festa per il cinema a Roma

Venerdì 8 Ottobre 2021, 00:18

Antonio Monda, direttore della Festa del cinema, racconta come sarà la 16ma edizione: tornano le star di Hollywood, con grande attenzione a romani illustri. "E tante donne registe, ma senza quote rosa". Laura Delli Colli esalta la dimensione di "festival diffuso in molti luoghi della città". Con la dg Francesca Via si parla di sicurezza anti-Covid in attesa del via libera per la capienza all'80 e un red carpet distanziato alla Cavea dell'Auditorium