Challenge suicide tra i giovani: il forum della morte. Aumentano le richieste di aiuto

Venerdì 22 Ottobre 2021, 00:44

A Napoli un ragazzo di 18 anni tenta di buttarsi nel vuoto, a fermarlo è il padre che rimane a sua volta ferito. «Un gioco non può diventare una sfida della vita» scriverà sui social il parroco Don Salvatore per mettere in guardia gli altri genitori della comunità. Ma quello di Napoli non è un caso isolato. Challenge, chat e forum della morte diventano una trappola per i giovani più fragili. Quali sono gli strumenti per tutelarli? Ne parliamo con Stefano Vicari, primario di Neuropsichiatria infantile dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, con l'avvocato Francesca Bassa, esperto in protezione dati e cyber security e con Manuela Cacciamani produttrice di La Regina di Cuori, cortometraggio RaiPlay di successo sulle sfide estreme online.