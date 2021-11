Calcio: ribaltoni in vetta con la Roma Felix, la Lazio Immobile, Napoli e Milan ko. Inter, Fiorentina e Juve protagoniste

Una giornata importante quella che arriva dopo la sosta deludente per la Nazionale. L'Inter avvicina il Napoli battendolo, ma anche il Milan ko a Firenze per i colpi di Super Vlahovic. Le proseguono la loro altalena: Mou manda in campo il 2003 Felix, vince con il Genoa e sorpassa una Lazio Immobile dipendente che non tira mai contro la Juve. Le distanze in vetta si accorciano per lo scudetto e la zona Champions.