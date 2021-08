Torna la Serie A: Mourinho, Sarri, Allegri, Dazn, parte una stagione rivoluzionaria

Venerdì 20 Agosto 2021, 00:10

Torna la Serie A, con una stagione di grandi cambiamenti. Abbiamo ancora negli occhi i caroselli degli italiani per la straordinaria cavalcata della nostra Nazionale all'Europeo, e nel cuore le tante emozioni che i nostri atleti ci hanno fatto vivere a Tokyo, nella migliore Olimpiade della nostra vita. Insomma, abbiamo trascorso un'estate indimenticabile, forse irripetibile, e la sbornia è stata tanto bella da non renderci nemmeno conto che la ripartenza della Serie A stava arrivando. Eccola qui, la nostra amata Serie A, con i suoi limiti - soprattutto economici - ma anche le sue immancabili suggestioni. Sono tornati grandi tecnici, si rinnovano grandi sfide e cambia il modo di guardare il calcio, non più principalmente davanti alla tv, ma in streaming, sullo smartphone o sul tablet. E poi, a grande richiesta e ancora con moderazione, torniamo allo stadio, finalmente: non tutti, non sempre, ma è un altro passo verso la normalità. Il colloquio sul campionato di Alvaro Moretti e Alessandro Catapano.