Resistere a Roma - I racconti del lockdown IL TEASER

Resistere a Roma è stata una pagina curata da Alvaro Moretti che il Messaggero ha pubblicato nei giorni della quarantena per Covid nel 2020 ogni giorno fino alla fine del confinamento più duro decretato dal governo Conte 2 il 9 marzo. Artisti, sportivi studiosi, cittadini scrivevano ogni giorno un racconto sul loro quartiere svuotato e reso diverso dal lockdown. Favino e Bonolis, Vanzina o Barillari, Simone Perrotta e Nancy Brilli, gli scrittori, i musicisti come Barbarossa e Alex Britti, i giovani comici come Michela Giraud o Edoardo Ferrario ci ricordano le passeggiate con il cane o la fila al supermercato da Montesacro all'Eur, dal litorale al centro storico. Le testimonianze sono di Luca Ricci, scrittore; Daniele Vicari, regista; Enrico Vanzina, scrittore e sceneggiatore; Luca Barbarossa, cantante; Marco Presta, conduttore radiofonico e scrittore; Roberto Venturini, scrittore; Michela Andreozzi, attrice e regista; Lorenzo Pavoli, scrittore; Mirko Zilahy, scrittore; Chiara Ingrao, scrittrice; Francesco Montanari, attore; Paolo Longarini, scrittore; Enrica Bonaccorti, conduttrice e autrice tv; Roberto Recchioni, fumettista e scrittore; Roberto Costantini, scrittore; Nicola Guaglianone, sceneggiatore; Simone Perrotta, calciatore e dirigente sportivo; Filippo Bologna, scrittore e sceneggiatore; Roberto Marchionni Menotti, sceneggiatore; Francesco Apolloni, sceneggiatore, attore e regista; Yari Selnvitella, scrittore; Sandro Bonvissuto, scrittore; Pierfrancesco Favino, attore; Pino Strabioli, regista, autore t e radio; Costantino D'Orazio, storico dell'arte; Rino Barillari, fotografo; Eleonora Mazzoni, scrittrice e attrice; Valerio Bianchini, allenatore di basket; Claudio Strinati, storico dell'arte; Nando Orsi, calciatore e commentatore tv; Michela Giraud, attrice; Alex Britti, cantautore; Paolo Bonolis, conduttore tv; Giovanni Ricciardi, scrittore; Massimiliano Vado, attore e regista; Edoardo Ferrario, attore e umorista; Nancy Brilli, attrice.