Razza Poltrona, da Ciampolillo al fenomeno Draghi: la politica raccontata da Fabrizio Roncone

Venerdì 17 Settembre 2021, 00:36 - Ultimo aggiornamento: 00:38

E' uscito in libreria "Razza Padrona - Una classe politica sull'orlo del baratro", l'ultima fatica di Fabrizio Roncone, inviato del Corriere della Sera. Il racconto di personaggi che hanno dettato l'agenda, determinato le scelte dell'Italia di oggi. Peones e neofiti, l'ascesa di Conte nei due governi guidati con doppia ispirazione, l'avvento "salvifico" di Mario Draghi. "Per verificare il voto di Ciampolillo ci volle il Var della Casellati: vedere in Transatlantico certe figure favorisce il racconto, anche l'ironia", dice Roncone.