Tregua Draghi-Conte, ma c'è un ultimatum; più posti di lavoro con l'energia verde: 7 luglio di Italo Carmignani

Draghi-Conte: ecco come è andata #andreabulleri; il disappunto di draghi per l'ultimatum #francescomalfetano; gas e nucleare, semaforo verde dell'Europa #gabrielerosana; più lavoro con l'energia alternativa #annaguaita; Covid, ospedali e medici in crisi #mauroevangelisti; Moltoeconomia: in casa una miniera d'oro grazie ai rifiuti #alessandracamilletti