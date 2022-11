Svolta contro il caro bollette; la mamma: mio figlio non doveva colpire il prof: 5 novembre di Italo Carmignani

#Carobollette, i miliardi a disposizione e il gas fatto in casa @francescomalfetano; #Milano e #Roma, le due piazze della #pace @marioajello; come si arriva a finanziarie gli aiuti del #caroenergia @andreabassi; la mamma: mio figlio ha torto non doveva colpire il prof @claudiaguasco; #migranti, va salvato chi è in difficoltà, così #Piantedosi @cristianamangani; #NinoFrassica si confessa @gloriasatta; #Deda racconta la sua storia @mattiamarzi