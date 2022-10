Meloni, cosa farà subito; Stop dipendenza dalla Cina; le pensioni, come si cambia: 23 ottobre di Italo Carmignani

#Meloni, le emozioni e le curiosità del #giuramento @francescomalfetano; la fitta #agenda dei colloqui, comincia #Macron @fencescobechis; #pensioni, ecco cosa succederà in futuro @andreabassi; #Terrerare e chip, stop alle dipendenze come è successo per il #gasrusso @gabrielerosana; #Festadelcinema #Roma @gloriasatta; #AnnieErnaux, il premio nobel per la letteratura @ilariaravarino