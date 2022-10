Aumenta il limite del #denaro #contante @francescomalfetano; I beni con #Iva al 5 per cento @andreabassi; #Berlusconi stupisce il #Senato @marioajello; più facile spedire #denaro in #Europa @gabrielerosana; come verranno fermati gli #sbarchi di #migranti @cristianamangani; inserto #moltodonna e le sue sorprese @alessandraspinelli