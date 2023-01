Il Monza sbarca in Parlamento; Roma e Napoli niente tifosi in trasferta; l'assalitore di Parigi: 12 gennaio di Italo Carmignani

Il #Monza in #Parlamento con #Berlusconi @francescobechis; #Tifoserie di #Napoli e #Roma niente trasferte @cristianamangani; L'assalitore di #Parigi ecco chi è @francescapierantozzi; #America con 4600 voli in meno per colpa di un attacco informatico @annaguaita; #Goldenglobe ecco come è andata @gloriasatta; #Moltosalute del Messaggero: dieci trucchi per dimagrire @alessandracamilletti