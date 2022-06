Gelmini annuncia: miglioriamo gli stipendi; Missili su Kiev per costringere alla trattativa: 6 giugno di Italo Carmignani

Gelmini: cintura di sicurezza attorno al Pnrr #Luca Cifoni; Putin bombarda Kiev per tornare al tavolo della trattativa #mauroevangelisti; il disastro ecologico dell'Ucraina, ecco cosa è successo #francescapierantozzi; la Lazio non molla Immobile, per Lotito deve restare a vita #albertoabbate; dal Manchester arriva alla Roma Matic #stefanocarina