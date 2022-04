Gas, giro di vite contro la Russia; Putin: dare armi alla Ucraina è dichiarazione di guerra: 28 aprile di Italo Carmignani

La presidente Metsola: fronte unico contro la #Russia @gabrielerosana; #gas liquefatto e #carbone contro #Putin @robertaamoruso; #Draghi incontra #Biden e chiama #Zelensky @francescomalfetano; armare gli #ucraini è come dichiarare #guerra alla #Russia @cristianamangani; Dai #novax agli amici di #Putin, lo sciocco è sempre in linea @camillamozzetti; intervista a Carmen Consoli per #Moltodonna @alessandracamilletti