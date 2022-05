Il piano del #governo contro l'#evasione, come funziona @andreabassi; la #guerra non si ferma, ecco gli #obiettivi @mauroevangelisti; #Europa, accordo sul #gas, ma non sul #petrolio: irritazione di #Berlino @gabrielerosana; #icks, disgusto improvviso per il #partner, il nuovo #fenomeno vede in testa le #donne @valeriaarnaldi