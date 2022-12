Dalla Cina nuovo allarme Covid; L'Italia nella ricostruzione dell'Ucraina; Scuola, il congedo mestruale: 28 dicembre di Italo Carmignani

La #burocrazia frena l'azione di #governo @andreabulleri; #Covid allarme dalla #Cina previsti 800milioni di #contagi @mauroevangelisti; La grande #fuga dal #carcere due si arrendono @claudiaguasco; #Scuola #congedo #mestruale in un #liceo apre #dibattito @lorenaloiacono; Si torna al #cinema primato per il giorno di #santostefano 20 #milioni per #Avatar @gloriasatta