Addio al petrolio russo e non solo, c'è l'accordo; l'America non manda i missili chiesti da Kiev: 31 maggio 2022 di Italo Carmignani

Il #petrolio russo non serve più, ora tocca al #gas @gabrielerosana; la #guerra non si ferma e non Putin non fa nulla per bloccarla, ecco perché @marcoventura; muore un altro giornalista al fronte, ecco le prossime mosse dei #russi @mauroevangelisti; più riforme e meno bonus: lo chiede il capo dell'industria italiana @andreabassi; svastiche sulla tomba di Alfredino Rampi, la reazione della mamma @flaminiasavelli; manoscritti di Bob Dylan all'asta, indovinate per quale cifra? @annaguaita