6 luglio : Il testamento politico di Berlusconi ; Rabbia ai funerali di Michelle ; Intervista a Parolisi : di Italo Carmignani

Giovedì 6 Luglio 2023, 05:49







#Berlusconi il testamento politico: come (non) cambia #ForzaItalia @andreabulleri; #Primavalle rabbia e commozione ai funerali di Michelle Causo @camillamozzetti ; #salvatoreparolisi in permesso premio il militare colpevole di avere ucciso la moglie, ecco le sue parole @cristianamangani ; #America una #influencer #fake su #Twitter ha messo in subbuglio la politica americana @angelopaura : #Molteconomia #Investimenti #futuro @alessandracamilletti