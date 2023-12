31 dicembre : Scuola, vicepresidi protagonisti ; Addio a Paolo Graldi ; Capodanno Rai, sempre più Sanremo. Di Italo Carmignani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

#Ucraina , 26 #morti per l'attacco ucraino , 40 #morti per l'attacco russo ; #PaoloGraldi è #morto già direttore del #Messaggero @MarioAjello ; #CapodannoRai sempre più #Sanremo @MattiaMarzi ; #Scuola svolta per i #vicepresidi e nuovi corsi #professionali @LorenaLoiacono ; #50chilometriall'ora #Cinema #film #Capodanno @GloriaSatta