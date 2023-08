21 agosto: Economia, il piano Meloni ; Autunno, torna il Covid ; Tempesta sull'America : di Italo Carmignani

Lunedì 21 Agosto 2023, 04:46







#Cuneofiscale sarà previsto anche per il 2024 @francescobechis; #Migranti il piano per le piccole regioni @andreabulleri ; #Meteo la tempesta sull' #America #inondazioni ; #Covid in autunno metterà in difficoltà la #sanità @mauroevangelisti; #NicolasMaupas l'attore del momento @gloriasatta