12 settembre Scuola, le regole per il Covid ; Fratelli d'Italia in assemblea ; Europa, la risposta di Gentiloni : di Italo Carmignani

Martedì 12 Settembre 2023, 04:22







#scuola ecco come si torna in classe con il #Covid e con i #telefonini @LorenaLoiacono ; #Europa la risposta di #Gentiloni alla premier #Meloni @FrancescoBechis ; #Fratellid'Italia oggi in assemblea nazionale, le attese e i piani della #Meloni @MarioAjello