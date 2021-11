Pensioni-miraggio e tsunami bollette: l’autunno caldo di imprese e famiglie

È un autunno caldo per imprese e famiglie. Il crash bollette rischia di diventare tsunami, con un raddoppio dei costi. A fine novembre si sommano le scadenze del fisco, che quest'anno sono ancora di più. E i cinquantenni di oggi cominciano a guardare con preoccupazione alla pensione di domani, che dovrebbe arrivare per loro verso il 2040: preoccupazioni fondate? Su questo e non solo fa il punto MoltoEconomia di novembre, inserto in edicola con i quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Alessandra Camilletti ne parla con il vicedirettore vicario del Messaggero Osvaldo De Paolini.