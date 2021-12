Il professor Ciccozzi del Campus Biomedico di Roma è netto: "Senza i vaccini e usando la mascherina male con si fa altrove avremmo 300 morti in più al giorno. La variante Omicron viaggia al doppio della velocità di Delta, lo scriviamo in un articolo approvato dal Journal Medical of Virology. Ma serve ancora e ovunque possibile la mascherina: la propagazione di Omicron è facilissima anche all'aperto".