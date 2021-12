Molto Futuro. Pale eoliche in mare davanti a New York. E in Italia la Pa diventa digital: ma che succede?

Roma-New York e ritorno. La Grande Mela cambia orizzonte con 12 turbine eoliche lungo la costa. Effetto del Green Deal: a inizio 2022 il via ai lavori. Ma si respira aria nuova anche in Italia e si parla di futuro digitale con una nuova pubblica amministrazione da "creare" con i fondi del Pnrr. Si parte. E da qui parte Molto Futuro di dicembre, inserto in edicola con i quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Alessandra Camilletti e Alessandra Spinelli ne parlano con Flavio Pompetti, voce newyorkese del Messaggero, e Alessandro Sisti, docente universitario, formatore e consulente digitale.