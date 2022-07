C'è altra vita nell'universo. L'astrofisica Marica Branchesi: dobbiamo essere orgogliosi (e proteggere) il Pianeta

«Osservando l'universo e la vastità di materia, sono convinta che pianeti con condizioni di vita ce ne siano miliardi. Ma le condizioni che hanno consentito la vita sulla Terra sono davvero peculiari». Marica Branchesi, astrofisica del Gran Sasso Science Institute che ha catturato le onde gravitazionali, inserita da Time, nel 2018, tra le 100 persone più influenti al mondo, parla in un’intervista con Alvaro Moretti, vicedirettore del Messaggero, su MoltoFuturo, inserto in edicola (e disponibile online) con il Messaggero e con gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Cosa possono dirci l'osservazione dello spazio e i segnali che dallo spazio arrivano? Come incideranno le immagini del telescopio spaziale James Webb? Una cosa è certa: l'Italia, nell'universo, gioca un ruolo fondamentale. Alessandra Camilletti ne parla con Alvaro Moretti.