Tenere in forma il cervello si può. Ecco come non perdere la testa

Molte cose sono straordinarie quando si parla del cervello . Lungo tutta la vita, se tenuto attivo, è in grado di modificarsi e di crescere, ma, allo stesso tempo, può essere oggetto di danni che ne compromettono le funzioni. Per questo le attenzioni debbono accompagnarci per tutta l’esistenza. Riflessioni del professor Giulio Maira, neurochirurgo all’istituto Humanitas di Milano e presidente della Fondazione Atena onlus di Roma. La salute della nostra mente e come prendercene cura. Parte da qui MoltoSalute, inserto in edicola (e disponibile online) con il Messaggero e con gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Alessandra Camilletti ne parla con Carla Massi, giornalista esperta di salute.