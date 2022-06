Andrea Orcel (Unicredit): «Il rialzo dei tassi è inevitabile, ma va fatto con cautela»

«Il rialzo dei tassi è inevitabile, ma la manovra deve essere graduale». Andrea Orcel, ceo di Unicredit, parla in un'intervista a MoltoEconomia, inserto in edicola (e disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Il 21 luglio la Banca centrale europea accelererà l'intervento sui tassi, come contrasto all’inflazione. Un’azione che oggettivamente può frenare la crescita. E da Orcel arrivano alcune riflessioni, anche rispetto al momento storico ed economico che stiamo vivendo. Anche perché parlare di tassi significa parlare di inflazione, di costo delle materie prime, di energia, di conflitto in Ucraina. Alessandra Camilletti ne parla con Osvaldo De Paolini, vicedirettore vicario del Messaggero.