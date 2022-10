Stress, cuore e non solo, la salute è diversa tra donne e uomini (e anche le cure). Il racconto di Mara Maionchi: «Devo dire grazie a una radiologa»

Il 60% degli uomini pensa che sia il sesso maschile quello più incline ad avere problemi dettati dallo stress. D’altro canto, però, il 60% delle donne ritiene che sia il genere femminile a soffrirne di più. Ma chi ha ragione? E soprattutto, c'è qualcuno che ha effettivamente ragione? Parliamo di medicina di genere su MoltoSalute, inserto in edicola (e disponibile online) con il Messaggero e con gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Ovvero lo studio delle differenze tra uomo e donna sullo stato di salute e di malattia di ogni persona. Perché le malattie non colpiscono uomini e donne allo stesso modo. Ottobre, peraltro, è il mese della prevenzione del tumore al seno, che colpisce lei ma anche lui. Fondamentale uno stile di vita sano, altrettanto importante effettuare gli screening periodici. In questo podcast ce lo dice, con la sua inconfondibile voce, anche Mara Maionchi, ambasciatrice della prevenzione. Alessandra Camilletti ne parla con Carla Massi e Ilaria Ravarino.