Lo sport entra nella Costituzione e nelle ricette dei medici: diventa cura "dosabile" patologia per patologia

Nuoto, bici, camminata, corsa, tennis. Importante è che sia sport. Come indica la Costituzione. L’attività sportiva, dal 20 settembre scorso, è entrata nella nostra Carta. La Camera ha approvato in via definitiva, all’unanimità, la proposta di legge che inserisce la tutela dello sport nella Costituzione. La novità è nell’articolo 33 che comincia così: «L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento». Alla fine è stata aggiunta questa formula: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme». Ma lo sport entra anche come cura nelle ricette mediche, patologia per patologia. Parte da qui il podcast di MoltoSalute, inserto in edicola (e disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Alessandra Camilletti ne parla con Carla Massi, giornalista esperta di Salute, e con il posturologo Alberto Mancinelli.