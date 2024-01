Sanremo 2024, Lorella Cuccarini: «La telefonata di Amadeus mi ha commosso. Ma niente monologhi»

«Dopo 40 anni di carriera lo posso dire: io sono un classico, come quei capi d’abbigliamento che sembrano aver stancato, poi tornano in passerella. Per evitare queste montagne russe, ho scelto sempre di non puntare solo sul lavoro per sentirmi pienamente Lorella». Così Lorella Cuccarini nell'intervista con Alvaro Moretti, vicedirettore del Messaggero, che apre il nuovo numero di MoltoDonna, inserto in edicola (e disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). La conduttrice di una delle serate di Sanremo 2024 racconta la sorpresa e la commozione della chiamata da parte di Amadeus e anticipa: nessun monologo. Alessandra Camilletti ne parla proprio con Alvaro Moretti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA