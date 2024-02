Sanremo, canta che ti passa: intonare canzoni è anti stress e aiuta polmoni, diaframma, muscoli intercostali e umore

Sanremo 2024, il Festival come terapia. Le serate dedicate alla canzone italiana – e quelle che verranno con i tormentoni da intonare – possono rappresentare un medicina per il nostro benessere fisico e psichico. Imparare i brani e cantarli, in compagnia, sotto la doccia o in auto, è un’idea da non trascurare. Perché cantare ci permette di far lavorare al meglio i polmoni, tonificare il diaframma e i muscoli intercostali. Canta che ti passa.

Parte da qui il nuovo podcast di MoltoSalute, inserto in edicola (e disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia).

Cantare come terapia. Su MoltoSalute racconta peraltro la sua esperienza Al Bano, in una intervista: Il canto, dice, mi ha aiutato a superare momenti di pura disperazione e di rabbia. Ma parliamo anche di mal cuore, perché i casi sono in aumento anche tra i giovani. E vi spieghiamo come sciare in sicurezza, ora che è tempo di settimana bianca. Alessandra Camilletti ne parla con Carla Massi e con Stefano Ardito.