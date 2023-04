Salari e inflazione, chi sale e chi scende: ecco perché. Case green, ora è rebus mutui

Giovedì 6 Aprile 2023, 00:54







Le retribuzioni, intanto. In Italia gli stipendi sono più bassi che nel resto d’Europa e sostanzialmente inchiodati ai valori di trent’anni fa in termini reali, con l’inflazione sopraggiunta nel frattempo e diventata una sorta di tassa impropria. Eppure, qualche settore che tiene c’è. Dimensione delle aziende, produttività, innovazione. Che cosa incide sull’aumento oppure no degli stipendi? E quali sono i lavoratori più penalizzati? Gli ultimi dati dell’Istat raccontano una storia a due facce. E da qui parte il nuovo podcast di MoltoEconomia, inserto in edicola (e disponibile online) con il Messaggero e con gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Affrontiamo anche il tema delle case green, perché con la nuova direttiva europea le banche si troveranno obbligate a orientare le scelte di finanziamento verso gli immobili che hanno migliori performance energetiche: che scenario si prospetta? E poi, operazione Mundys: dall’hub di Fiumicino una sfida globale sulla mobilità di oggi e del futuro. Aeroporti, droni, vertiporti, corsie smart. Un piano di investimenti di oltre 10 miliardi di euro in cinque anni. Alessandra Camilletti ne parla con Luca Cifoni.