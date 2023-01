Rafaela Pimenta, la procuratrice di Ibrahimovic, Pogba e Donnarumma: «Di certe cose i giocatori parlavano con Mino Raiola, di altre solo con me»

Da Ibrahimovic a Pogba, da Nedved a Donnarumma a Haaland. Sono tra i campioni seguiti, nel tempo, dall'agenzia One che Rafaela Pimenta fondò con Mino Raiola. Premiata come Best agent 2022 al Global Soccer Awards di Dubai, la procuratrice dei campioni si racconta in un'intervista con Alvaro Moretti, vicedirettore del Messaggero, su MoltoDonna, inserto in edicola (e disponibile online) con il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia) e parla del Meeting di Roma del 30 e 31 gennaio 2023, tappa del calciomercato invernale in vista di un ritorno d'estate, oltre l'appuntamento di Milano. «Il mio sogno concreto: pensare una donna che allena un club di Champions maschile; un contratto a una calciatrice che economicamente valga quello dei top player uomini. E se non ce la faccio io, ce la farà qualcuno dei giovani procuratori della nostra scuola», dice. E aggiunge: «Non posso dire com'è fare l'agente da uomo, ma di certe cose i giocatori parlavano con Mino, altre preferivano dirle a me». Un altro genere di leadership. Alessandra Camilletti ne parla proprio con Alvaro Moretti, e con Maria Lombardi.