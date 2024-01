Privatizzazioni, lo Stato vende quote (da 20 miliardi di euro) ma per restare al comando delle società

Privatizzazioni, o sarebbe più corretto parlare della cessione di quote di minoranza di aziende di cui lo Stato manterrà la presa. Poste, Eni, Ferrovie ma anche concessioni come quella del Lotto. In tre anni si punta a incassare 20 miliardi di euro. Con l'obiettivo di ridurre il debito e pure di dare un segnale ai mercati. Ecco perché. Parte da qui il nuovo podcast di MoltoEconomia, inserto in edicola (e disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Alessandra Camilletti ne parla con Andrea Bassi.

