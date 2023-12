L'attore Pierfrancesco Favino: l'intelligenza emotiva salvavita per il 2024

L'intelligenza emotiva salvavita per il 2024. Formula dell'attore Pierfrancesco Favino che parla in un'intervista con Alvaro Moretti, vicedirettore del Messaggero, per MoltoDonna, inserto in edicola, e disponibile online, con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Lo ascolteremo, e lo leggeremo, parlare di volti e di maschere, di Roma e delle fiamme dei conflitti. E riflettere anche di donne, come del suo lato comico. Che volto avrà il 2024? Alessandra Camilletti ne parla proprio con Alvaro Moretti.

