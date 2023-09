Pensioni, sistema contributivo e retributivo e rivalutazioni: facciamo i conti

Mercoledì 6 Settembre 2023, 20:15







Pensioni, intanto, con un’analisi sull’evoluzione dei conti degli ultimi anni, tra sistema contributivo e sistema retributivo. E manovra: che 2024 si prospetta per i conti dello Stato? Ma guardiamo anche al calciomercato, dominato dall’Arabia Saudita. E guardiamo al cinema, in concomitanza con il Festival di Venezia, dove sono mancate molte grandi star americane: quanto sta costando negli Stati Uniti lo sciopero di autori e attori? Focus su MoltoEconomia, inserto in edicola (e disponibile online) con il Messaggero e con gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Alessandra Camilletti ne parla con Luca Cifoni.